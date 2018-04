Eminem est de retour en studio !

Et il n'était pas seul...

En décembre dernier, Eminem sortait son dernier album « Revival », ayant reçu un succès critique mitigé. Toutefois, les critiques négatives n’ont pas semblé l’atteindre puisqu’il y a répondu avec le remix de Chloraspectic, sur lequel 2Chainz était également présent, où le rappeur originaire de Detroit montrait qu’il n’avait rien perdu de sa superbe.

Cependant, Eminem est d’ores et déjà de retour en studio, l’annonce a été faite via Instagram où il a publié un selfie, le montrant dans ce lieu si cher aux artistes.

Chronologiquement, ce retour aux affaires est logique étant donné que la tournée des festivals américaines est terminée. Em’ était notamment présent à Coachella, en tant que tête d’affiche, prouvant que son statut de légende reste et restera inchangé.

Quant à la légende Instagram, Eminem parle d’une certaine Jess, qui pourrait être la chanteuse Canadienne Jessie Reyez. Musicalement, cela ne serait pas surprenant au vu des multiples collaborations faites par Em’ avec des chanteuses, ciblant davantage un public pop bien que la frontière entre ce genre musical et le rap soit désormais très fine.

Il y a quelques mois, une autre photo d’Eminem circulait, où nous pouvions le voir avec Mike Will Made It et Dr. Dre. Depuis, il n’y a pas eu de nouvelle concernant ce featuring, mais si cette collaboration venait à voir le jour, les vestes se retourneront probablement.