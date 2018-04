La ligne de vêtements de Rihanna poursuivie pour violation de droit d'auteur!

Puma pourrait regretter son partenariat.

Rihanna et Puma risquent d’avoir de sacrés problèmes dans l’immédiat au vu des accusations qui leur ont été formulées concernant la ligne de vêtements Fenty, qui est le fruit de la collaboration entre la marque et l’artiste américaine.

D’après TMZ, c’est la collection Fenty University qui se retrouve au cœur de la controverse puisque Freedom United a déposé un recours en justice pour contrefaçon de droits d’auteur. En effet, Freedom United accuse Fenty University d’avoir sciemment volé le logo « FU », qui figure sur les sandales de la collection de Rihanna.

Dans les faits, Freedom United a demandé à Rihanna d’arrêter de produire sa ligne ainsi que le versement des bénéfices totaux générés par les ventes des pièces de la gamme Fenty University. Selon Freedom United, Rihanna et Puma étaient au courant que ce logo était déjà utilisé et l’ont volontairement exploité.

Toutefois, Puma avait répondu à Freedom United, en disant que la police utilisée n’était pas la même et que les accusations étaient injustes et infondées. En parallèle, Puma a également insisté sur le fait que la collection n’était plus produite, à l’heure actuelle.

Ainsi, Freedom United a jugé que cela n’était pas une réponse à la hauteur de leurs espérances et qu’une action en justice serait donc intentée. Affaire à suivre.