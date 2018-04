Keakr lance un concours avec Kalash Criminel en invité d'honneur !

Le thème : "C'est quoi un kickeur ?" À vous de jouer !

Créé en 2017, Keakr était perçu comme une innovation dans l’industrie du rap de par son concept novateur. En effet, cette application mobile, à l’initiative du rappeur Axiom, permet aux rappeurs initiés comme confirmés de profiter d’instrumentales mises à disposition et de pouvoir freestyler dessus.

Le freestyle peut ainsi être visionné sur l’application et loge tous les artistes à la même enseigne, un retour aux fondamentaux du rap en somme. Afin de quantifier son succès, Keakr prévoit une levée de fond conséquente, s’estimant à 1,2 million d’euros.

Ainsi, pour ses un an, Keakr a lancé le KEAKRChallenge #1, dont le thème sera « C’est quoi un kickeur ? », et l’invité d’honneur du jury sera Kalash Criminel. Ce dernier a d’ailleurs freestylé sur l’application, il y a un peu plus d’une semaine, sur une production de Ponko, prouvant que des artistes ayant obtenu le disque d’or n’hésitent pas à utiliser cette plateforme.

Concernant les modalités du concours, s’étalant sur 10 jours, il faut avoir minimum 13 ans et venir d’un pays francophone. C’est très simple d’y participer, il suffit de se filmer et de diffuser ledit freestyle sur Keakr, dans la catégorie Game, tout en respectant le thème suscité.

La communauté Keakr aura ensuite jusqu’au Mercredi 2 Mai à minuit, pour visionner et voter afin de déterminer les deux vidéos gagnantes. Le premier et le second participant ayant récolté le plus de votes pourront ainsi remporter :

Rekyou (ingénieur du son inclus), des vêtements streetwear exclusifs et un flacon de l'eau de parfum L'Intemporelle. Le coup de coeur du Jury (la vidéo choisie en personne par Kalash Criminel ) : 3h de séance studio dans l'un des lieux du réseau(ingénieur du son inclus), des vêtements streetwear exclusifs et un flacon de l'eau de parfum L'Intemporelle.

Les 2 beatmakers associés aux vidéos gagnantes seront également récompensés avec des vêtements streetwear exclusifs et un flacon de l'eau de parfum L'Intemporelle.

Une belle initiative initiée par l’un des premiers médias sociaux français consacré au rap, qui rencontre un franc succès, aussi bien qualitativement que financièrement.