Plongez dans les coulisses du Hip-Hop avec la série "The Undersiders" !

"The street influences the culture, the culture influences the world"...

"La rue influence la culture, la culture influence le monde". Tel est l’adage de la série podcast intitulée "The Undersiders". Avec huit épisodes de plus ou moins une demi-heure, cette série-audio est basée sur des faits réels. Il s’agit de parler de l’évolution du Hip-Hop d’une manière détournée. Si l’on connait des piliers du mouvement comme 50 Cent, Jay-Z, Lil Wayne, Rick Ross ou encore Dr Dre ; ces derniers ont été largement influencés par le monde de la drogue et des gros millionnaires qui l'ont géré comme Big Meech, Harry O ou Kenneth "Supreme" McGriff". Nous plonger dans les coulisses de ce business accompagné des débuts du Hip-Hop en plein milieu des années 80, voilà ce que François Cusset nous propose comme scénario. Côté production, c’est la boîte "Engle" qui s’en charge. Si chaque épisode a sa playlist associée, c’est parce que les morceaux sont triés sur le volet. Pour les découvrir, ça se passe par ici : - SPOTIFY - DEEZER - SOUNDSGOOD (pour Apple Music) PODCAST : https://fanlink.to/theundersiders