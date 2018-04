SCH est de retour avec un nouveau freestyle !

Le S, puto.

A la surprise générale, SCH a refait parler de lui hier après quelques mois de discrétion. Ainsi, pour ce retour aux affaires Le S a décidé de revenir aux fondamentaux, à l’instar du freestyle où il avait présenté le morceau « John Lennon », en 2015, qui était l’introduction de son projet référence « A7 ».

SCH a repris les mêmes codes, à savoir un studio, son équipe, une production efficace, et une démonstration de maîtrise technique. Depuis le début de sa carrière, l’artiste suscité avait démontré que le freestyle était l’un de ses exercices de prédilection et il l’a prouvé une fois de plus.

Ce retour aux fondamentaux n’est pas anodin puisqu’il y a deux mois, SCH avait rejoint, en grandes pompes, le label Rec. 118 (Warner), sous sa propre structure Maison Baron Rouge, sur laquelle est également signé Guilty, le beatmaker/producteur qui était à l’origine du squelette de « A7 ».

Ainsi, SCH a souhaité s’entourer de la personne l’ayant aidé à se développer à la base, pour préparer son prochain projet. Précisons que « Anarchie » et « Deo Favente » avaient reçu quelques critiques de la part du public étant donné qu’ils n’ont pas forcément eu l’impact de « A7 ».

Toutefois, ces deux projets restent des réussites commerciales puisqu’ils ont été certifiés disque de platine, montrant l’exigence du public vis-à-vis du S, et prouvant les difficultés pour un artiste qui commence sa carrière avec un projet adoubé par l’ensemble du public et des médias.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée concernant la date de sortie du prochain projet mais il semblerait que SCH soit actuellement en studio, en pleine préparation d’un album ou d’une mixtape qui devraient marquer l’année.