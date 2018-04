Quand Lil Uzi Vert dépense 400 000 dollars sur un coup de tête!

Flex.

Les rappeurs américains ont toujours été dans la démesure, aussi bien dans la musique que dans leur façon de s’habiller. Cette fois, c’est Lil Uzi Vert qui en fait l’illustration avec son dernier coup de folie.

En effet, le rappeur américain a décidé de s’acheter un nouveau bijou, à savoir une chaîne, pour la modique somme de 425 000 dollars, soit quasiment un demi-million de dollar, montrant que les finances de Lil Uzi Vert se portent plus que bien.

Dans ce registre précis des plus grosses chaînes du game, Lil Uzi a de la concurrence avec les Migos mais ce nouveau bijou d’une valeur d’un demi-million de dollar devrait l’aider à combler son grand retour.

Bien entendu, c’est TMZ qui a rapporté cette information à la fois légère et capitale pour Lil Uzi Vert.

Quant à la chaîne, celle-ci est incrustée de 150 diamants cubains, 14 carats, et brillant excessivement. C’est chez le joailler des stars, Joe the Jeweler alias Shyne, qui a notamment vendu ses bijoux à Migos et bien d’autres rappeurs américains.

Toutefois, il est dommage que Lil Uzi fasse davantage parler de l’étalage de son argent plutôt que de sa musique sur ces dernières semaines mais cela ne devrait être qu’une question de temps, avant son retour.