Et si Kanye West devenait président des Etats-Unis !

Le successeur de Donald Trump.

Cette nuit, les habitants de Los Angeles, Chicago et New York ont eu la drôle de surprise de voir que des affiches particulières avaient été collées dans la ville.

En effet, le but de ces affiches était de promouvoir la campagne présidentielle de Kanye West concernant l’année 2024, et non pas la prochaine qui se tiendra en 2020. Si cette information s’avère réelle, il semblerait que le rappeur américain veuille prendre son temps, en tâtant le terrain et en attendant que Donald Trump ne puisse plus se présenter.

Sur ces affiches, le slogan « Keep America Great » était affiché, reprenant celui de la campagne de Trump en 2016, laissant des doutes sur l’authenticité de la candidature de Kanye West à la présidentielle de 2024.

Ainsi, en professionnel de la communication, Yeezy a décidé de partager une photo des affiches sur son compte Twitter, légendé d’un emoji confus, se posant une question. Toutefois, le post en question a été supprimé depuis, renforçant l’interrogation autour de cette annonce.

Il n’y a pas de fumée sans feu, Kanye West a apporté son soutien au député conservateur, Candace Owens, controversé suite à ses critiques sur le mouvement Black Lives Matter. Rien n’est jamais simple avec le mari de Kim Kardashian.