Qui n’as pas déjà chanté sur "La Tribu de Dana" ? Aujourd’hui, cela fait 20 ans que le groupe a été créé, et Manau compte bien célébrer l’évènement. Si le duo s’était arrêté en si bon chemin, c’est parce que les deux artistes s’étaient séparés. Composé de Martial Tricoche et Cédric Soubiron, le groupe en tant que tel s’est donc plongé dans le silence depuis 1998.

C’est sur les réseaux que l’on a appris la nouvelle. Non seulement Manau est de retour avec un morceau dont le clip sera tourné dans les Côtes-d’Armor, au même endroit où "La Tribude Dana" avait été réalisé ; mais en plus il s’apprête à sortir un nouvel album à la rentrée (en septembre).

"Le tournage est terminé, ce nouveau morceau est fini. On a fait le mixage, le mastering et, dimanche soir, on était là, prêts pour le tournage au Fort-La-Latte. On a eu la chance d'avoir une belle lumière, ce qui nous a permis de tourner les images avec le drone (...) Pour marquer le coup, on a fait cette chanson, avec un gros vrai clin d'oeil à la Tribu de Dana. Et si ça reste différent dans le style, on a quand même retrouvé le lieu".