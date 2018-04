Netflix aurait-il volé le concept de Médine ?

Alors que Médine vient de sortir son sixième album solo intitulé "Storyteller", ce dernier est passé sur le plateau de Mouloud Achour dans le cadre de l’émission Clique.

Parmi les sujets évoqués, un en particulier a fait couler pas mal de plumes. Si l’on connait la série de morceau intitulée "Enfants du destin" lancée par l'Arabian Panther et récurrente dans ses projets, il semblerait que Netflix est également apprécié le concept.

"Netflix m’a volé un concept, ils m’ont volé le concept des “Enfants du Destin”. C’est une espèce de classique dans mes albums. C’est une série de morceaux historico-géopolitiques où je raconte l’histoire d’un enfant au cœur d’un conflit qui se termine souvent dramatiquement. Pour le coup je me réveille et je vois “Enfants du destin by Netflix”. Ça m’a piqué au vif, c’est moi qui dois faire cette série, ce documentaire… J’ai même pas regardé tellement j’étais vexé.".