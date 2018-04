J. Cole éclate les scores !

"KOD" connait un grand succès...

Souvenez-vous, c’est seulement quelques jours avant la sortie de son projet que J. Cole avait décidé de l’annoncer. Si l’artiste nous a pris par surprise, il faut croire que le projet qu’il a décidé de dévoiler le 20 avril dernier en a séduit plus d’un.

Intitulé "KOD", ce qui signifie "Kids On Drugs", l’album a complètement explosé les scores en seulement quelques jours.

Selon le compte Twitter "Charts Data", le projet a déjà fait entre 375 000 et 390 000 équivalents ventes et 140 000 et 155 000 copies physiques. Avec de tels chiffres, J. Cole se place devant "Culture 2" des Migos ou encore devant Taylor Swift avec le titre "Look What You Made Me Do". Le morceau "KOD" a même été écouté 4,5 millions sur spotify…

On vous laisse découvrir l’album si vous ne l’avez pas déjà fait !