Eminem et Dr Dre sont de nouveau en studio !

Le duo est de retour...

C’est une publication sur Twitter qui a officialisé la situation. Sur le compte de Smokey Robinson, on peut découvrir quelques photos qui le montrent aux côtés de Snoop Dogg, Anderson Paak, Dr Dre et Eminem. L’équipe est donc réunie en studio, et nous prépare sûrement du lourd.

La bonne nouvelle, c’est qu’Eminem et Dr Dre travaillent ensemble, et cela n’était pas arrivé depuis 2010.

Si l’on sait que Slim Shady a profité de son passage à Coachella pour rejoindre son acolyte, il n’a pas manqué de l’inviter à monter sur scène avec lui. 50 Cent était lui aussi de la partie. Une prestation pour le moins légendaire.

Pour le moment nous ne savons pas vraiment ce que les deux artistes nous préparent, ni ce qu’ils ont en tête. Il faudra donc être encore un petit peu patients…