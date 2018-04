Damso fait une annonce énigmatique !

Un nouveau titre arrive très vite...

Ce n’est plus une surprise. Damso aime faire des annonces qui nous amènent à nous poser des questions. Souvent très mystérieuses, ses publications sèment derrière elles une pluie de suppositions et de rumeurs.

C’est donc après nous avoir fait deviner la sortie de son nouvel album, "Lithopédion" dont la sortie est prévue pour le 15 juin, que Dems vient de révéler un nouveau post.

A cinq heures du matin, on a pu voir une photo apparaitre sur ses réseaux avec une légende qui prête à confusion bien sûr. Le visuel est plutôt sombre et classique et accompagné de l’annonce d'un nouveau morceau pour samedi. Si ce dernier s’intitulera "Ipséité", à l’instar de son dernier projet en date, on ne sait pas pour autant quel est le lien concrètement.

Ce qui nous met la puce à l’oreille, c’est que ce samedi 28 avril, cela fera pile un an qu’"Ipséité" aura vu le jour… L'artiste aurait-il pris l'initiative de faire un titre anniversaire ?

D’un point de vu plus logique, il s’agira d’un extrait de son opus à venir, mais rien est moins sûr. On vous donne donc rendez-vous samedi pour en avoir le cœur net !