Libération publie un dossier complet sur Sofiane !

Son ascension vue sous tous les angles...

On ne peut que constater l’ascension spectaculaire de Fianso. Alors que le rappeur a mis pas mal de temps à décoller, sa carrière s’est vue exploser du jour au lendemain, ses projets et ses featurings se multiplier et son image de plus en plus médiatisée. Il a même participé à une publicité récemment.

Le journal Libération a donc pris l’initiative de créer un dossier sur cet artiste qui représente aujourd’hui un exemple de réussite aux yeux de tous. Sa volonté, son culot, sa détermination mais aussi son entourage et ses rencontres sont passées au peigne fin… Des propos intercalés avec des témoignages de l’intéressé qui nous raconte son parcours.

Un article complet et très intéressant à découvrir rapidement.

Pour info, Sofiane se produira le 9 décembre 2018 au Zénith de Paris. Soyez prêts…