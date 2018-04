Dj Khaled met son fils à l'honneur !

Un nouveau virage pour Asahd...

Ce n’est pas une surprise, Dj Khaled aime exposer son fils sur les réseaux sous tous les angles. A seulement un an et demi, Asahd est déjà dans le business jusqu’aux ongles et a déjà une communauté importante de followers. Ce sont en effet 1,8 millions de personnes qui le suivent sur son compte Instagram créé par son père.

Le petit a également déjà "signé" son premier contrat avec la marque Jordan pour une ligne dédiée aux jeunes enfants.

Alors qu’une polémique a fait surface récemment après que le Dj est versé du Ciroc dans ses céréales dans le cadre d’une storie, ce dernier décide d’aller plus loin et d’officialiser les choses.

C’est donc aujourd’hui que l’on a appris que Dj Khaled et sa femme voudraient déposer le nom de leur fils, comme on pourrait déposer une marque tout simplement. Une démarche qui peut paraître bien étonnante…

Reste à savoir s'ils iront jusqu'au bout du processus !