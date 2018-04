Booba dévoile un nouveau teaser !

Un nouveau visuel pour "Trône"...

Si en ce moment on parle beaucoup du clash Booba / Maître Gims, cette fois-ci, c’est d’un nouveau teaser publié sur le compte Instagram du D.U.C dont on voudrait vous parler.

Alors qu’il a dévoilé le clip de "Trône" il y a une semaine, ce dernier annonce déjà la sortie d’une nouvelle vidéo. Ce sera donc le titre "Terrain" qui se verra attribuer un visuel.

Sous forme de vidéo animée, le teasing met en avant une réalisation signée Amato. Une prise d’initiative qui ne ressemble pas à ce que l’on a l’habitude de voir avec Booba.

Toujours dans l’originalité et dans la surprise, le D.U.C aura su une fois de plus nous surprendre et continue à faire vivre son album déjà certifié double disque de platine.

On attend de découvrir l’intégralité du clip avec impatience…