Verso rentre dans la ''Génération 97'' !

Découvrez le nouveau freestyle de Verso : Générations 97

Il y a quelques semaines, Verso sortait le clip de « Road », en featuring avec D6, extrait de son dernier EP « Colère Calme », déjà disponible. Ainsi, le rappeur suscité avait proposé un visuel soigné dans un cadre idyllique, en emmenant le public à la montagne.

Cette fois, son nouveau freestyle « Générations 97 » s’inscrit dans un esprit bien plus terre à terre où Verso montre ses talents de kickeur et qu’il est ainsi polyvalent, aussi bien capable de maîtriser ce genre d’exercice et les ouvertures musicales.

Pour ce visuel, et ce morceau, rendant hommage à l’année 1997, Verso a opté pour une instrumentale rappelant le rap des années 90 et un visuel très vintage, où le rendu est fait en sorte que l’auditeur soit immergé dans cette période historique du rap.

En rendant hommage à cette période, tout en se mettant en avant, Verso prouve qu’il n’oublie pas les fondamentaux du rap, l’ayant éventuellement influencé dans sa carrière.

Concernant ses projets à venir, Verso n’a pas encore communiqué dessus mais il y a fort à parier que sa stratégie soit de démontrer ses capacités artistiques, à travers différents visuels, dans l’immédiat. Toutefois, en se démarquant de la sorte, Verso refera parler de lui incessamment sous peu.