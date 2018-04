AM La Scampia signé dans un nouveau label !

Le rappeur prend un nouveau tournant...

C’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir la nouvelle signature d’AM La Scampia. Connu pour sa proximité avec Lacrim et son travail avec le label "Plata O Plomo" (avec lequel il continuera à collaborer en parallèle) ; l’artiste prend donc un nouveau tournant dans sa carrière.

En légende de la photo qui annonce ce nouveau partenariat, une légende qui annonce du neuf pour bientôt :

"Merci à AllPoints France pour la confiance, des grandes choses vont arriver très vite la Scamp’"

Si l’on sait que "All Points" chez Believe travaille déjà avec Jul, Naps ou encore S. Pri Noir, on ne peut que s’attendre à de la qualité pour les mois prochains.

En attendant de découvrir ce qu’il nous prépare, vous pouvez vous ré écouter ses derniers titres en date, à savoir "Genny" et "Ninetta" !