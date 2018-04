Vincent Cassel & Isabelle Adjani invitent PNL sur un projet !

Un teaser de film qui promet...

"Le monde est à toi", c’est le nom du nouveau film de Vincent Cassel et Isabelle Adjani. On peut y voir directement des références au fameux morceau de PNL "Le monde ou rien", à des punchlines de Booba et de Damso, mais aussi à la célèbre phrase de "La Haine". A nôtre plus grande surprise, le long-métrage vient de se voir attribuer un teaser qui fait l’effet d’une bombe.

Attendus avec impatience par leurs supporters, Ademo et N.O.S sont bel et bien présents dans la bande-son de cette première vidéo qui annonce de la grosse qualité.

Réalisé par Romain Gravas, le film met la barre très haute avec un casting trié sur le volet. Au programme, Vincent Cassel, Karim Leklou, François Damiens, Karim Leklou, Oulaya Amara ou encore Philippe Katerine.

Niveau synopsis, quoi de mieux que l’histoire d’un ancien dealer qui souhaite se ré intégrer dans la société d’une manière pour le moins originale.

Soyez patients...