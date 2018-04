Le nouveau tatouage de Post Malone est un hommage à...son morceau !

Rockstar.

Le premier week-end de Coachella était rempli de performances artistiques diverses et variées. Les prestations des Destiny’s Child et d’Eminem semblent avoir été les plus marquantes, au vu des avis du public.

Toutefois, la performance d’un autre artiste a marqué le public, à savoir Post Malone. Outre le fait qu’il ait été la seconde tête d’affiche du show du samedi soir, le public a pu découvrir le nouveau tatouage de l’artiste américain.

En effet, Post Malone s’est fait tatouer une épée sur le visage, pour se rappeler à jamais le succès du morceau « Rockstar ». Ce tatouage devient également un hommage direct à 21 Savage, qui est également présent sur ce fameux tube de l’année dernière.

Ce show était donc un moment opportun pour que Post Malone présente son nouveau tatouage aux yeux du monde entier.

Bien entendu, 21 Savage a répondu de façon positive à cette publication, en n’hésitant pas à mentionner Post Malone et à la féliciter pour cette création, sur Instagram.

Après la glace de Gucci Mane, il y a désormais l’épée sur la tête de Post Malone, prouvant que même dans les tatouages, les rappeurs américains réussissent toujours à se réinventer avec idées sortant des l’ordinaire.