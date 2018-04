L'album de Post Malone arrive à grand pas !

C’est sur le compte Instagram de Post Malone que l’on a pu découvrir deux bonnes nouvelles. Non seulement son album qu’il a choisi d’intituler "Beerbongs & bentleys" sera disponible en précommande dès cette nuit, mais en plus nous pouvons d’ores et déjà découvrir la tracklist complète.

Si l’on sait que la sortie officielle de son opus est prévue pour 28 avril prochain, l’artiste nous met l’eau à la bouche avec cette publication. On y retrouve en effet quelques featurings qui promettent d’envoyer du lourd. Au programme : Swae Lee, 21 Savage, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign, YG ou ecnore G-Eazy. Autant dire qu’il n’a pas fait les choses à moitié.

En attendant la date fatidique, vous pouvez vous ré écouter son dernier extrait dévoilé, "Psycho".

1.Paranoid

2. Spoil My Night (feat. Swae Lee)

3. Rich & Sad

4. Zack and Codeine

5. Takin’ Shots

6. Rockstar (feat. 21 Savage)

7. Over Now

8. Psycho (feat. Ty Dolla $ign)

9. Better Now

10. Ball For Me (feat. Nicki Minaj)

11. Otherside

12. Stay

13. Blame It On Me

14. Same Bitches (feat. G-Eazy & YG)

15. Jonestown (Interlude)

16. 92 Explorer

17. Candy Paint

18. Sugar Wraith