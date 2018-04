Lil Wayne, Nas et 2Chainz participeront à la Cannabis Cup !

En tant que têtes d'affiche.

Cette édition 2018 de la Cannabis Cup sera particulière au vu des têtes d’affiche qui y seront présentes, à savoir Nas, 2Chainz et Lil Wayne.

Cependant, ce n’est pas la première fois que des rappeurs se rendront à cet évènement étant donné que Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Nas (encore) et bien d’autres s’y sont déjà rendus en tant que têtes d’affiche.

Quant aux dates de la Cannabis Cup, celle-ci se déroulera du 20 au 22 Avril, et c’est Nas, Rick Ross et Lupe Fiasco qui ouvriront le show. Pour le programme du 21 Avril, ce sera Lil Wayne, accompagné de Fabolous et Raekown qui devront tenir le show. Pour clôturer cet évènement, ce sont 2Chainz, Rich The Kid et Yo Gotti qui s’y colleront.

Ainsi, cette programmation musicale permettra d’accentuer les liens entre les rappeurs et le cannabis, qui sont déjà très forts.

Cette édition 2018 aura lieu à Barcelone, et pour la première fois, ce ne sera donc pas en Hollande, à Amsterdam.

Notons que la présence de Lil Wayne à ce festival reste étonnante au vu de sa prestation à une édition précédente qui s’était mal terminée puisque Weezy avait hurlé sur le public, pas assez actif, à son goût. En même temps, au vu du contexte et de l’évènement, ce genre de comportement de la part du public peut se comprendre.