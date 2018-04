Metro Boomin serait déjà à la retraite !

Une précocité dans tous les domaines.

A seulement 24 ans, Metro Boomin vient d’annoncer une nouvelle terrible pour ses fans puisqu’il a décidé de prendre sa retraite.

Ainsi, de nombreuses théories ont émané suite à cette annonce, notamment sur le fait que cela serait un effet de buzz ou bien que le super producteur américain souhaiterait profiter de sa jeunesse et des millions de dollars qu’il a glanés jusqu’à présent, grâce à ses nombreux hits tels que « Mask Off » et « Bad And Boujee ».

C’est sur Instagram que la nouvelle a été annoncée, et plus précisément dans sa biographie où il se considère désormais comme un producteur/DJ à la retraite. En parallèle, Metro Boomin a également publié un post Insta, où il affirme que le game n’a plus besoin de ses services dorénavant.

Si la nouvelle s’avère réelle, cela est dommage au vu de ce que Metro Boomin a apporté au rap américain, mais il est vrai que sur ces dernières années, d’autres producteurs se sont révélés, le reléguant au second plan, par la force des choses. Nous pouvons notamment parler de l’explosion de Murda Beatz.

Les semaines à venir nous diront si l’information est réelle ou non mais une chose est sûre Metro Boomin aura marqué l’histoire du rap sur ces dernières années.