Quand Fianso joue dans une pub !

Le rappeur s'immisce à la télé...

Si Sofiane est plus présent que jamais dans l’actualité du monde du rap, il se pourrait que le rappeur commence à intégrer un nouveau domaine : celui de la publicité.

C’est ainsi que l’on a pu voir l’artiste faire une apparition dans la nouvelle campagne de publicité pour le site Betclic qui incite à découvrir les matchs et à parier directement en ligne.

Petit à petit, Fianso s’affirme vis-à-vis du grand public et se fait de plus en plus connaître. L’autre sujet qui fait beaucoup parler de lui, c’est d’ailleurs le fait qu’il ait évoqué dans une récente interview qu’il ne souhaitait pas faire de feat avec des américains car ils prennent le rap français de haut.

Quoi que l’on pense de cela, on vous laisse découvrir le nouveau spot. Qui sait, Sofiane se découvrira peut-être prochainement des talents d’acteurs…