Vice va célèbrer la "WeedWeek" !

Un gros programme en prévision...

A compter du 17 avril, donc la semaine prochaine, Viceland se lance le défi d’initier une "WeedWeek" ou semaine de la weed. Le but est de discuter des enjeux de la dépénalisation du cannabis et de l’avis des différents acteurs du business.

Au programme, des épisodes de l'émission "Fuck That's Delicious" avec Action Bronson, des programmes informatifs tels que "Weediquette", des recettes qui font la part belle au cannabis avec "Bong Appetit", ainsi que de nombreuses surprises.

Afin de fêter ce nouveau concept qui, à coup sûr, sera en ravir plus d’un ; Viceland a décidé d’organiser une soirée pour célébrer l’occasion.

Ce sera donc sur trois jours que les festivités se dérouleront. Les 18, 19 et 20 avril, de nombreuses activités seront proposées au public comme de la voyance, des massages au CBD ou encore des projections d'épisodes de "High et Fines Herbes" de Caballero et Jeanjass .

Pour retrouver l'événement, cela ce passe par ici. Soyez prêts, ça risque d’être épicé…