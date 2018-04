Finalement, 6ix9ine n'est pas réellement emprisonné !

C'est dur de suivre.

Ses fans peuvent se rassurer, 6ix9ine n’est finalement pas enfermé et il n’y aurait donc plus aucune raison de s’inquiéter.

Il y a quelques jours, le rappeur originaire de New-York avait demandé à ses fans qu’ils prient pour lui car il devait faire face à un procès. En effet, 6ix9ine était poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineur de moins de 15 ans.

Il encourait une potentielle peine de 3 ans de prison pour ce fait. Comme à son habitude, 6ix9ine a décidé de surprendre son public qui attendait de pied ferme, le verdict du procès. L’artiste américain a supprimé tous ses posts Instagram et nous avons appris par la suite que 6ix9ine avait décidé de ne pas se présenter à son jugement. C’est, le toujours bien informé, DJ Akademiks qui a révélé l’information.

Toutefois 6ix9ine semble prendre cette procédure à la légère avec ce comportement, et ajoutons qu’une fois que tous ses posts Instagram ont été supprimés, il en a reposté un seul et unique annonçant que son nouveau morceau « Gotti » allait bientôt voir le jour, et qu’il sera inclus dans la réédition de sa dernière mixtape « Day 69 ».

Visiblement, l’ascension de 6ix9ine dans le rap américain ne fait que commencer.