Quand Roméo Elvis se moque de la télé !

Une vidéo scandaleusement drôle...

Si tout le monde connaît l’humour de Roméo Elvis et l’humour dont il fait preuve dans ses textes et ses vidéos, le rappeur belge a frappé très fort avec la sortie d’un tout nouveau concept.

Intitulé "Eh t’es là toi", cette vidéo regroupe tous les clichés des émissions de télé actuelles. Tout le monde sait bien la difficulté et le fossé qui se crée aujourd’hui entre les animateurs et chroniqueurs de télévision et le rap game. C’est pour cela que le bruxellois a eu envie de jouer sur cette tendance, et il le fait à merveille.

Aux côtés de Panayotis Pascot connu depuis sa participation au "Petit Journal", du comédien Baptiste Lorber, de Jérôme Niel (les tutos de Camille) dans le rôle de l’animateur et de Mister V et Lorenzo du côté des invités, Roméo Elvis regroupe les clichés à l’aube entre "TPMP", "La Méthode Cauet", "On n’est pas couchés" ou encore "19h Le Dimanche".

On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous en attendant de pouvoir découvrir la suite !