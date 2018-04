Orelsan et Stromae dévoilent le sublime visuel de ''La Pluie'' !

Découvrez le nouveau clip d'Orelsan : La Pluie feat. Stromae, extrait de "La fête est finie" déjà disponible

C’était l’un des morceaux du phare du projet de par la production de Stromae, son refrain, et le feeling artistique avec Orelsan, qui est parfait.

En effet, avec cette mélodie légèrement triste, l’artiste originaire de Caen réussit à dresser un panorama complet de son univers, se mariant parfaitement à l’instrumentale. Quant au refrain de Stromae, cela a pour but d’amener de la lumière sur ce morceau qui aurait pu être bien plus triste, dans l’ambiance, sans sa présence.

Concernant le visuel, les deux artistes suscités apprécient cette partie artistique et la maîtrisent avec brio, une fois de plus nous en avons la preuve. En effet, de nombreuses scènes surprenantes montrant leur complicité, sont présentes dans le clip, notamment celles où ils sont entassés (au sens propre) dans l’abribus et le parcours en bateau gonflable dans le supermarché. Précisons que ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres.

Le clip de ce morceau extrait de « La fête est finie » était l’un des plus attendus, et devrait permettre à l’album d’atteindre le disque de diamant étant donné que 450 000 exemplaires ont déjà été écoulés. Ajoutons que tous les titres du projet sont tous certifiés au minimum single d’or, montrant la force de frappe commerciale d’Orelsan.

Son projet va désormais être défendu sur scène, à partir du vendredi 20 Avril, malheureusement il n’y a plus aucune place disponible puisque la tournée est d’ores et déjà sold-out. Orelsan est définitivement dans une autre cour.