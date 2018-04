Nicki Minaj annonce qu'elle n'est jamais partie !

Et son retour pourrait avoir lieu aujourd'hui.

Durant ces derniers jours, Nicki Minaj n’a pas hésité à jouer avec son public sur les réseaux sociaux, en publiant des tweets mystérieux sous-entendant que son retour pourrait avoir lieu dans très peu de temps.

En effet, Nicki a annoncé que deux nouveaux singles verraient le jour ce jeudi et qu’ils s’intituleront « Chun-Li » et « Barbie Tingz ». Ces derniers devraient logiquement être un avant-goût musical de l’album de Nicki qui sortira plus tard dans l’année.

Ainsi, la rappeuse américaine a décidé de prendre le contrôle du compte Twitter de Lil Uzi Vert afin d’annoncer la sortie immédiate des singles suscités.

Cela marque également le retour aux affaires de Nicki Minaj qui s’était faite très discrète depuis le mois de décembre, et son apparition sur le remix de « Plain Jane » d’A$ap Ferg. Toutefois, si Nicki s’est faite discrète, c’était pour mieux préparer son album, selon ses dires.

Cependant, cette annonce a eu lieu mardi, et par la suite, Nicki Minaj a dit que cela était un piratage. Il est possible que l’artiste américaine tente de brouiller les pistes, mais nous aurons une réponse aujourd’hui si les singles voient le jour ou non.