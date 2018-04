Caballero & Jeanjass teasent la suite d'"High et Fines Herbes" !

Bientôt de nouveaux épisodes...

Il y a quelques mois, on avait pu découvrir le nouveau concept du duo belge Caballero & Jeanjass. Si l’on connait le penchant non caché des rappeurs pour certaines matières illicites, ces derniers ont décidé de tourner les vidéos dans lesquelles ils faisaient à manger et dévoilaient des recettes inédites tout en fumant.

Intitulé "High et Fines Herbes", le concept est maintenant diffusé sur Viceland. C’est comme cela que l’on a pu découvrir le nouvel extrait avec Roméo Elvis et Mister V. Cette petite vidéo annonce que de prochains épisodes seront diffusés à compter du 17 avril prochain.

Au programme ? Ceux cités ci-dessus, Alkpote, et sûrement d’autres pas encore dévoilés.

Si le teaser prête à sourire, on ne peut que s’attendre à découvrir du gros niveau pour la suite. Soyez prêts…