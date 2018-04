Stromae annonce son retour !

Après avoir connu une très grande ascension dans sa carrière musicale, Stromae s’est retiré et a pris beaucoup de recul avec tout ce monde-là. Si de nombreuses personnes ont parlé de sa maladie, l’artiste s’est exprimé sur les raisons de son silence lors de son passage dans l’émission "19h Le Dimanche".

En effet, Stromae a eu des soucis de santé, mais aussi d’ordre psychique. Après avoir vécu beaucoup de sensations fortes notamment avec ses nombreux concerts (pas moins de 200 en deux ans), le chanteur a eu besoin de prendre du recul et de passer davantage de temps avec ses proches.

"Je reconnais maintenant que c’est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Par contre, la façon dont j’envisagerai la suite, les tournées ou un album, etc., ce sera à un rythme beaucoup plus sain grâce à l’expérience que j’ai déjà acquise jusqu’ici."