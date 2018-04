DJ Khaled accusé d'avoir mis du Ciroc dans les céréales de son fils!

De la vodka dès le plus jeune âge.

Nous connaissons la (désormais) relation légendaire entre DJ Khaled et Snapchat, où le premier se met en scène à faire des choses parfois surprenantes, mais tout de même très divertissantes.

Devenant un influenceur à lui tout seul sur ce réseau social, et étant la personnalité la plus suivie dessus, DJ Khaled s’expose à des risques de visibilité trop importante, où ses moindres faites et gestes sont épiés.

C’est notamment le cas aujourd’hui avec une association, Severa, qui s’est insurgée du comportement de DJ Khaled avec son fils. En effet, ce dernier s’expose à d’éventuelles poursuites suite à l’une de ses storys où nous pouvons voir la star internationale versée du Ciroc dans le bol de céréales de son enfant.

Il faut bien préciser que le Ciroc reste une marque de vodka, dont Khaled est l’un des principaux ambassadeurs. Le but de cette story était certainement de faire du placement de produit, mais son fils est âge d’à peine un an, ce qui peut expliquer cette indignation de la part de différentes associations.

Les groupes de prévention contre l’alcool ont déposé une plainte envers DJ Khaled qui inciterait fortement à consommer de l’alcool avec plus de 300 publications en faisant l’apologie, sur l’année 2017.

Toutefois, si DJ Khaled venait à être condamné, ses contrats avec les marques d’alcool sont bien trop juteux pour qu’il se soucie d’éventuelles représailles financières.