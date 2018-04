50 Cent annonce une tournée européenne pour ''Get Rich Or Die Tryin'' !

Le retour en Europe tant attendu.

Ceux qui n’ont pas eu la chance de voir 50 Cent en live auront droit à une séance de rattrapage, incessamment sous peu.

En effet, c’est sur Twitter que le rappeur originaire de New-York l’a annoncé qu’il foulerait les terres européennes afin de se produire en live. Toutefois, cela un concert particulier puisqu’il s’agira de faire découvrir ou redécouvrir « Get Rich or Die Tryin ».

Ainsi, de nombreux morceaux pourront être revisités, et notamment les classiques tels que « What Up Gangsta », « Patiently Waiting », « Many Men », « In Da Club » et des sons qui ont été peu exploités à l’époque mais qui ont tout de même permis de faire de ce projet, un album mythique de l’histoire du rap.

L’album est sorti en 2003, et il semblerait que 50 Cent ait été nostalgique pour produire un concert spécial, dont « Get Rich Or Die Tryin » sera la pierre angulaire de ce show.

Ces dernières années, Fifty avait davantage fait parler de lui pour son rôle de producteur de films et de séries, et il semblerait qu’il ait décidé de revenir à ses fondamentaux musicaux avec cet évènement qui se déroulera en Angleterre.