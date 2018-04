The Weeknd dévoile un mini court-métrage !

Découvrez "He Was Never There, Docupoem" dès à présent...

Alors que The Weeknd sortait le mois dernier, sans prévenir personne, un projet intitulé "My Dear Melancholy", ce dernier continue dans sa lancée productive. C’est en effet une vidéo dévoilant les coulisses de la préparation de l’opus que l’artiste vient de dévoiler. On le voit en studio entrain de produire, tout cela mis en scène dans une production scénarisé. Si l’on sait que The Weeknd avait déjà publié le même type de vidéo l’année dernière lors de la sortie de "Starboy", on dirait que l’exercice ne lui est pas inconnu. C’est donc avec un nouveau petit court-métrage intitulé "He was never there" et réalisé par Joachim Johnson que le chanteur fait à nouveau parler de lui. On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous, et pour le qui n’auraient pas encore écouter son dernier EP en date, cela se passe par ici !