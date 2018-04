Un site dédié à l'égocentrisme de Kanye West est né !

Canalisez votre Yeezus intérieur...

Que l’on aime ou que l’on déteste l’égocentrisme de Kanye West, on ne peut pas ignorer le fait qu’il est spectaculaire. En effet, lorsque l’on connait un minimum le personnage, force est de constater que son amour propre est immense et que l’on peut facilement isoler de nombreuses citations issues de ses textes pour illustrer ce propos.

C’est ainsi qu’un site entièrement dédié à son autolâtrie a été créé. On peut y retrouver des citations du rappeur donc, dans le but de motiver ses supporters et de leur donner de la force. Vous manquez de confiance en vous ? Yeezy pourra peut-être vous aider, qui sait.

Si l’initiative prête à sourire, on ne peut que souligner la prise d’initiative originale du média américain USA Today.

On vous laisse découvrir la nouvelle plateforme ci-dessous…