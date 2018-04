Jay Z content de voir D.Trump à la présidence !

C’est lors d’un débat avec le journaliste David Letterman que le sujet de la présidence des Etats-Unis a été évoqué. Alors que Jay-Z se prêtait au jeu des questions réponses dans une vidéo que l’on a pu découvrir sur Netflix, ce dernier a avoué qu’il trouvait que finalement le fait que Donald Trump soit au pouvoir avait des conséquences positives.

"Je pense que la présidence de Trump est une très bonne chose. Et voilà pourquoi : je pense qu’il force les gens à discuter et à se retrouver pour se battre ensemble. On ne peut pas régler un problème qui n’a pas été formulé. Et justement, il met en lumière un côté très laid de l’Amérique que nous pensions pourtant disparu. Avec Trump, on comprend qu’il est toujours là et qu’il faut s’en occuper. Nous devons ouvrir le débat, nous devons parler de ces injures racistes. Il faut qu’on parle du fait que l’homme blanc soit si privilégié dans ce pays".