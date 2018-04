OrelSan devient Saitama sur Netflix !

Jimmy Punch Man...

Après des mois d’attente, "One Punch Man" fait officiellement son entrée sur la célèbre plateforme Netflix. Les aventures de Saitama, chômeur devenu super-héros, sont en ligne depuis le 1er avril pour le plus grand bonheur des fans de manga et de rap. En effet, les distributeurs français ont visé juste pour le doublage de ce personnage en sélectionnant l’artiste du moment…Orelsan.

Grand amateur de manga, le rappeur a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Après des Bercy complets, des centaines de milliers d’albums vendus, un film et une série, Jimmy Punchline donne sa voix au personnage d’un manga emblématique sorti en 2009 et désormais disponible sur Netflix.

Découvrez sans plus tarder la connexion Orelsan/Saitama lors de douze épisodes plus fous les uns que les autres !