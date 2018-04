Kalash obtient le disque de platine pour ''Mwaka Moon'' !

Mwaka Boss.

Disponible depuis le 13 Octobre 2017, « Mwaka Moon » connaît un succès sans précédent dans la carrière de Kalash.

Pourtant son album précédent, à savoir « Kaos » avait été certifié disque d’or mais avait surtout permis à Kalash de se faire connaître en métropole, grâce à la diversité de sa musique, dont chaque style était maîtrisé.

Ainsi, l’artiste Antillais franchit un cap de projet en projet, montrant que tout se passe comme prévu dans le développement de sa carrière.

Quant à ce premier disque de platine, Kalash a réussi à l’obtenir avec des singles forts tels que « Mwaka Moon » avec Damso et « Koussi Koussa » avec Niska. Il est intéressant de noter que les singles marquants de la carrière de Kalash sont souvent en featuring, avec les artistes suscités et « Rouge et Bleu » avec Booba.

Il faut voir que les projets de Kalash sont très variés musicalement, et si certains morceaux étaient exploités, cela pourrait être considéré comme des prises de risque artistiques. Ainsi, il est possible que l’artiste Antillais préfère assurer dans ses sorties de singles, et force est de constater que sa stratégie est payante jusqu’à présent.

Dans les jours ou semaines à venir, un nouveau clip devrait voir le jour afin de poursuivre l’aventure « Mwaka Moon ».