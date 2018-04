"Le concert d’avant-match des Marlins avec DJ Khaled… Fox Sports Floride ne montre pas la foule, parce que, et bien, il n’y en a pas vraiment. Ce concert n’était peut-être pas une très bonne idée."

Si cette expérience est peu avantage pour l’artiste, il n’en n’est heureusement pas la cause. La franchise des Miami Marlins vient en effet d’être rachetée par Derek Jeter des New York Yankees . Les meilleurs joueurs sont donc partis de l’équipe et les supporters ne donnent plus vraiment leur soutien.