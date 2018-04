Quand Lil Xan fait des folies après son premier million !

Le vrai bolide.

Ces dernières semaines, Lil Xan a fait parler de lui pour des raisons plutôt négatives étant donné que Waka Flocka Fame avait demandé à ce qu’il soit banni du hip-hop après ses propos sur Tupac, qui n’était pas un grand rappeur selon le jeune rappeur.

Ainsi, un flot de réactions avait suivi les propos de Lil Xan, tendant plutôt à soutenir Waka Flocka dans l’ensemble. Toutefois cela n’a pas semblé affecter Lil Xan puisque dans son dernier clip, il n’a pas hésité à montrer sa dernière acquisition, qui est un véhicule dernier cri, à savoir un 4 x 4 Mercedes Bleu intitulé « Dark Vador ».

Lil Xan a tenu à préciser que c’était la première voiture achetée de sa vie, précisons qu’il n’a que 21 ans.

Musicalement, l’artiste américain travaille sur un album qui devrait sortir dans très peu de temps et qui devrait faire du bruit au vu de la liste des invités. En effet, YG, 2Chainz, Charli XCX et Diplo devraient être présent sur le projet, montrant que certains rappeurs n’hésitent pas à se mélanger avec lui au vu de sa personnalité, et de l’engouement qu’il suscite.

Une Mercedes dernier cri et un album au casting impressionnant, nous n’avons pas fini d’entendre parler de Lil Xan.