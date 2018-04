Kanye West pourrait se retrouver à l'affiche d'un Marvel !

Une étape de plus dans sa grande carrière.

Chaque moment de Kanye West crée systématiquement le buzz, et en l’occurrence c’est une photo où l’on peut voir l’artiste américain avec David Maisel, le PDG de Marvel Entertainement.

De nombreuses interrogations subsistent autour de la nature de la rencontre entre ces deux hommes d’affaires, et c’est au centre de toutes les discussions sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. Ainsi, des théories aussi farfelues que réalistes ont vu le jour, sans qu’aucun des intéressés n’ait confirmé quoi que ce soit pour le moment.

En parallèle, il faut savoir que Kanye West a toujours été élogieux vis-à-vis des studios Disney, sur leurs différentes productions et leur travail.

Il faut savoir qu’une rumeur sérieuse circule sur le fait que David Maisel était dans le Wyoming, il y a quelques jours, dans le QG de Kanye West.

Le manager de Kanye West avait également fait part de son intention de développer l’artiste américain vers d’autres univers que celui de la musique. Le dernier projet en date évoqué était une série-animée autour de Kanye West.

The Weeknd sera bientôt le nouveau super-héros d’un film Marvel, et si Kanye West empruntait le même chemin, cela pourrait donc se concrétiser dans les années à venir, et ce même Kanye pourrait ainsi montrer sa polyvalence artistique.