La femme frappée par XXXTentacion réagit !

Un témoignage fait surface...

"Pour ceux qui se demandaient pourquoi je n’ai pas sorti la vidéo plus tôt, c'était parce que j'étais terrifiée pour ma vie. Imaginez quelqu'un qui vous fait ça sans vous le vouloir, à 16 ans, sans parler des gens avec lesquels il s'associe ..."

Tels sont les propos tenus par la jeune fille que l’on voit sur la vidéo compromettante qui vient de faire surface. Pour rappel, on y voit XXXTentacion frapper la jeune femme assez violemment.

Si l’on sait que cette vidéo n’est pas hyper récente, on peut en effet se demander pourquoi elle est publiée seulement maintenant sur internet. Selon le rappeur et son entourage, la malheureuse concernée voudrait profiter du succès de l’artiste et essayer de lui soutirer de l’argent maintenant qu’il est connu.

Les parents de ctte dernière ont déjà contacté la famille de XXXTentacion pour savoir ce qu’ils comptaient faire pour réparer l'acte, mais pour le moment aucun verdict n’a été rendu.

A suivre…