Le projet ''M.I.L.S 2.0'' de Ninho est enfin disponible !

Ils étaient pas au courant, maintenant ils le savent !

Comme prévu, à l’occasion de son Olympia, sold-out, ayant eu lieu hier soir, Ninho a annoncé la sortie de son nouveau projet « MILS 2.0 », deux jours avant la sortie.

En parallèle, Ni a dévoilé le premier extrait du projet « Coffrer », accompagné d’un visuel très esthétique, réalisé par l’un des clippeurs de référence du rap français, Chris Macari. Ce dernier et Ninho avait déjà collaboré ensemble, notamment sur « Chino », qui était un morceau se situant dans la même veine musicale.

Disponible à partir de ce soir, à minuit, sur toutes les plateformes digitales, Ninho frappera encore un grand coup au vu de cette stratégie de sortir le projet dans l’instantanée. En parallèle, il faut également louer son travail sur sa productivité dans ses divers projets, avec ses diverses apparitions sur les projets d’YL et de Fianso entre autres.

Ni est également en pleine tournée, et a réussi à sortir deux projets en 6 mois, montrant que le triple platine récompense son travail et sn acharnement, faisant partie de son personnage, d’après ses propos en interview.

Concernant le projet en lui-même, au vu du premier extrait, il y a fort à parier qu’il y aura moins d’ouvertures musicales et que Ninho reviendra à des fondamentaux plus rap, à l’instar de « MILS ». Ajoutons à cela que le projet a été annoncé seulement deux jours avant, et qu’il y aura peu de promotion prévue.

La tracklist a également été dévoilée et seulement deux rappeurs seront présent sur « MILS 2.0 », à savoir Blasko et Yaro (ex Sirsy). Sur 14 titres, il y aura 12 solos et deux collaborations familiales, montrant que Ninho souhaite mettre sa personne en avant sur le projet, après ses multiples featurings sur ces derniers mois.

Au vu de son nouveau statut de tête d’affiche et de l’obtention du triple platine, ce projet sera l’un des projets majeurs de ce premier semestre, et vous pouvez d'ores et déjà l'écouter ici : https://ninho.lnk.to/MILS_20GC

Le concert à l’Olympia a eu un rôle majeur dans la promotion de son projet, si vous n’avez pas pu y assister, Générations vous propose un récapitulatif en images de ce show, qui deviendra l’un des moments forts de sa carrière :