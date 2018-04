Ty Dolla Sign a fait une surprise en concert avec Gucci Mane et Quavo !

De l'inédit arrive ce vendredi 30.

La semaine dernière, plusieurs indices, notamment sur les réseaux sociaux, laissaient penser que Ty Dolla Sign allait sortir un nouveau single, intitulé « Pineapple » et sur lequel Gucci Mane et Quavo devaient également être présents.

Une autre information de taille a également été révélée, Ty Dolla Sign a entamé l’enregistrement de son prochain projet, en Caroline du Nord, après la dernière date de sa tournée.

C’est lors de cette scène que Ty Dolla Sign a révélé le single « Pineapple », et il a l’allure du potentiel single, de par son côté très mélodieux, et par le fait que trois superstars soient réunies sur le même morceau.

Le morceau sortira ce vendredi, et devrait faire parler de lui, à l’approche de l’été, au vu de son format.

Ce n’est pas le seul projet sur lequel Ty Dolla Sign travaille étant donné que les rumeurs concernant la sortie de son projet avec Jeremih se font de plus en plus insistantes. Toutefois, la date de sortie n’a pas encore été communiquée et ce projet en commun n’en est encore qu’au stade de rumeur.

En parallèle, le clip du morceau « Do Not Judge Me », présent sur « Beach House 3 », avec Future et Swae Lee, devrait également sortir incessamment sous peu.