Tekashi 69 nous donne la vrai signification de son blaze !

On ne s'y attendait pas vraiment...

Alors que l’on vous parlait, pas plus tard qu’hier, de l’acte de générosité dont Tekashi 69 a fait preuve en distribuant de l’argent dans la rue en République Dominicaine, ce dernier a publié une photo de ce moment sur ses réseaux sociaux. En légende, une explication pour le moins surprenante. En effet, il s’est enfin décidé à expliquer la signification de son blaze.

Si tout le monde pensait que l’allusion était sexuelle, il n’en est rien :

"Je n’ai jamais oublié d’où je viens, c’est pour cela que je m’appelle 69. Le vrai sens de ce chiffre est simplement une illustration de ma pensée. Autrement dit, “que vous ayez raison ne veut pas dire que je me trompe”. VOUS N’AVEZ SEULEMENT PAS VU LA VIE DE MON POINT DE VUE. Retournez le 6 et vous verrez un 9. Il reste le même, mais se montre dans une perspective différente. Ouvrez votre esprit et votre cœur."

Ces derniers temps, le rappeur semble révéler une image différente de lui, peut-être plus sensible et sincère. On est loin des émeutes auxquelles on est habitués avec lui…