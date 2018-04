R. Kelly fait d'une fille de 14 ans son "animal de compagnie" !

Toujours plus avec lui.

R. Kelly n’est plus à un détail près dans les différents problèmes qu’il a rencontrés avec des mineurs.

En effet, le chanteur américain fait une fois de plus l’objet d’accusations sordides, suite à la diffusion d’un documentaire sur BBC 3. C’est son ex petite amie, Kittie Jones, qui a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec lui et d’autres hommes, sans qu’elles soient forcément consenties. Ajoutons à cela que la scène où se déroulait les actes était qualifié de donjon sexuel par cette même Kittie Jones.

En parallèle, son ex petite amie rapporte qu’une autre fille avait également été contrainte de s’adonner à ce genre de pratique. R. Kelly la maltraitait voire la traitait comme son animal de compagnie. R. Kelly n’a pas hésité à considérer les filles comme ses propres chiens.

Les sévices en question auraient commencé en 2011 et n’auraient pris fin qu’en 2013.

Le chanteur américain a toujours nié les différentes accusations d’agressions sexuelles diverses et variées, et il reste sur sa ligne de conduite en disant que els accusations suscitées sont infondées et fausses.

Il ne reste plus qu’à attendre les différentes informations concernant cette situation, TMZ doit d’ores et déjà être sur le dossier.