Maître Gims publie une photo intrigante !

Une annonce de featurings ?

Alors que l’album de Maître Gims, "Ceinture noire", verra le jour le 23 mars prochain; celui-ci a publié une photo pour le moins intrigante sur son compte Twitter.

On y voit des cds empilés. Au programme, Sofiane, Black M, Dadju, Lefa et Barack Adama de la Sexion d’Assaut ou encore Vianney. Si la légende n’est pas explicite : "Personne ne l’avait imaginé, alors je l’ai fait...", elle nous donne quand même des indices et nous met la puce à l’oreille.

S’agirait-il de la liste des featurings qui seront présents dans son album ? Il est possible que oui. Maître Gims est proche de la plupart de ces artistes, et il vient tout juste d’annoncer une nouvelle collaboration avec Vianney justement. De quoi se poser de sérieuses questions.

Cet album qui comprendra trois parties est très attendu. Restez bien à l’affût pour savoir s’il s’agissait bien d’une annonce de featurings ou non !