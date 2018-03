Une tournée entre Beyoncé et Jay-Z : les chances s'amenuisent !

Une déception pour les fans du couple !

Tout laissait à penser que Beyoncé et Jay-Z allaient organiser une tournée en commun, mais finalement il semblerait que le projet ne se concrétise pas.

Il faut rappeler que le couple avait déjà organisé une tournée commune, en 2013, intitulée « On The Run Tour ». Rappelons que c’était 2 heures 30 intenses de show, mais au vu de leur public respectif, ils n’attendent qu’une chose, c’est de revoir une nouvelle tournée.

Hier, les fans du couple ont appris que la seconde édition du « On The Run Tour » pouvait voir le jour. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux et à travers les services de billetterie en ligne qui ont également officialisé l’information et une date a été annoncée.

En effet, le 30 juillet Jay-Z et Beyoncé devaient se produire au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Néanmoins, cette information a été rapidement supprimée des réseaux sociaux des différents protagonistes, créant une incompréhension certaine parmi les fans.

Depuis, le couple n’a pas donné de nouvelle concernant cette éventuelle tournée, mais peut-être que le temps donnera davantage d’indications sur ce projet.