50 Cent et Conor McGregor se clashent sur les réseaux sociaux !

Un clash de plus au compteur pour 50 Cent.

Dans l’actualité récente 50 Cent s’était moqué de Rick Ross, par rapport à son arrêt cardiaque, en arguant que cela était de la pure comédie afin de relancer son actualité. Toutefois, Fifty semble en forme puisqu’il s’en est également pris, sur Instagram, au combattant UFC, Conor McGregor.

En effet, l’Irlandais et 50 Cent se sont interpellés de façon virulente sur ce réseau social, à coups de publications moqueuses et de photomontages divers et variés.

Le début du clash est parti de Conor McGregor qui partageait un graphique révélant qu’il était l’athlète le mieux payé de l’année 2017. Ainsi l’Irlandais en a profité pour ajouter une pique à Floyd Mayweather, en lui demandant où il était, par rapport au classement.

Mais ce n’était pas la seule personne concernée par ce clash car 50 Cent a également été mentionné, puisqu’il aurait bloqué Conor McGregor sur ce réseau social.

La riposte de 50 Cent n’a pas tardé puisqu’il a partagé une photo d’un lutin irlandais, en demandant à McGregor ce qu’il a dit, avant de rajouter que si Fifty croisait la combattant, son cul serait botté, en direct de la rue.

Dans la suite du clash, il n’y a rien eu de particulier hormis le fait que Conor ait traité Fifty de chienne, on en est là...