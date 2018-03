Martin Shkreli va devoir payer 7,3 millions d'euros à l'Etat !

La justice a rendu son verdict...

Qui ne se souvient pas de Martin Shkreli ? Cet homme qui avait fait tant parler de lui tant son escroquerie en avait outré plus d’un. Pour rappel, ce business man américain avait fait augmenter (x55) le prix d’un médicament pour aider à lutter contre le sida.

Et cela ne s’arrête pas là. L’industrie musicale a elle aussi été victime de ses actes frauduleux. L’homme s’est en effet vanté d’avoir acheté "Once Upon a Time in Shaolin", l’album unique du Wu-Tang Clan aux enchères pour la modique somme de 2 millions de dollars. Alors que le groupe avait formellement interdit la commercialisation de l'opus avant 2103, il l'aurait quand même mis en vente sur Ebay pour en tirer du bénéfice. Par contre, nous ne savons pas réellement s'il était allé jusqu'au bout de sa démarche.

Martin possède aussi illégalement "Carte V", l’album de Lil Wayne qui n’est jamais sorti à cause d’un problème entre l’artiste et son label. Si l'artiste avait vendu sa Bugatti à une personne lambda, cette dernière se serait empressée de contacter le business man pour lui revendre. Depuis, il s'amuse a dévoiler des exclusivité du cd et refuse de le rendre au principal intéressé.

Après avoir été jugé, Martin Shkreli a enfin été jugé. Il est donc condamné a reversé 7,3 millions de dollars à l’Etat, et donc à se débarrasser des deux opus qui semblent être toujours en sa possession.

Même s’il a décidé de faire appel, l’homme pourrait bien prendre jusqu’à dix ans de prison. Celui que l’on surnomme le "Pharma Bro", ce qui signifie le "blaireau de l’industrie pharmaceutique", n’est pas près de s’en sortir…