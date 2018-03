Sofiane décroche un nouveau single d'or !

Un de plus au compteur.

Sofiane continue son bonhomme de chemin avec « Affranchis » qui est déjà certifié disque d’or, avec le meilleur démarrage commercial de la carrière du rappeur du 93.

L’auteur de « #JeSuisPasséChezSo » a réalisé un sans faute sur le choix des extraits de son projet puisqu’il a dévoilé « #JeSuisPasséChezSo 11 » qui a montré l’étendue de ses talents de kickeur. Par la suite, c’est la collaboration avec Ninho et Hornet la Frappe « Longue Vie » qui est venue alimenter son actualité, en marquant les esprits de par la puissance dégagée par le morceau.

Cependant, il fallait un morceau plus ouvert afin de pouvoir toucher toutes les couches de public et il semblerait que Fianso a opté pour « Lundi ». Preuve en est avec sa prestation live au piano, en direct du plateau de « Salut les Terriens ! ». Cette dernière est une émission suivie par le grand public et Sofiane a fait honneur à son morceau en y dévoilant une performance touchante, susceptible de plaire au public de l’émission de Thierry Ardisson.

Le clip de « Lundi » a ensuite vu le jour, avec l’apparition de Finnegan Oldfield, lauréat du César du meilleur espoir masculin, en 2016. Emouvant et poignant, le visuel a su trouver son public puisqu’en l’espace de deux semaines, les 10 millions de vues ont été atteintes.

Toutefois, ce n’est pas le seul indicateur reflétant le succès de « Lundi » puisqu’il a été certifié single d’or, offrant ainsi à Sofiane, une récompense de plus pour son dernier album « Affranchis ».

Concernant le reste de son actualité, Fianso a déclaré que la saison 2 de « Rentre Dans Le Cercle » devrait voir le jour au mois de mars, normalement.